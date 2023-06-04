Унікальне досягнення: вперше в історії Ролан Гаррос дві українки зіграють у 1/8 фіналу

Цьогорічний розіграш Ролан Гаррос увійде в історію турніру. Дві українські тенісистки змагатимуться у четвертому колі французького Grand Slam.

У Парижі триває Відкритий чемпіонат Франції – другий турнір серії Grand Slam. В 1/8 фіналу цьогорічного розіграшу вперше зіграють дві українські тенісистки – Еліна Світоліна та Леся Цуренко, пише 24 Канал.

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Раніше дві українки жодного разу не діставалися четвертого кола Ролан Гаррос. У 2017-2019 роках Світоліна та Цуренко грали в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції, а у 2021 в 1/16 виступили Еліна та Марта Костюк.

Щодо інших турнірів серії Grand Slam, то дві українки грали в четвертому колі US Open-2018 (Еліна Світоліна, Леся Цуренко) та Вімблдонського турніру-2019 (Еліна Світоліна, Даяна Ястремська).

Шлях українок до 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Нагадаємо, що в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції стартували одразу 6 українських тенісисток. Проте Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська й Катерина Байндль припинили виступи в першому раунді турніру.

Еліна Світоліна в першому колі турніру в Парижі впевнено обіграла першу ракетку Італії Мартіну Тревізан 2:0 (6:2, 6:2). В 1/32 фіналу українка в напруженій боротьбі здолала австралійку Сторм Сандерс, а в 1/16 обіграла росіянку Анну Блінкову.

Леся Цуренко в першому колі сенсаційно обіграла переможницю Олімпіади Барбору Крейчикову. В наступному раунді українська тенісистка майже без боротьби перемогла американку Лорен Девіс. А в 1/16 фіналу Ролан Гаррос декласувала чемпіонку US Open 2019 Б'янку Андреєску з Канади.

В 1/8 фіналу Ролан Гаррос Еліна Світоліна гратиме з дев'ятою ракеткою світу Дар'єю Касаткіною. Матч відбудеться 4 червня. Лесю Цуренко чекає зустріч з першим номером світового рейтингу Ігою Швьонтек. Тенісний поєдинок суперниць відбудеться у понеділок, 5 червня.