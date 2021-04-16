Дві легендарні футболістки завершили кар'єру у збірній України

Жіноча збірна України не змогла пробитись у фінал Євро-2022. Матч проти Північної Ірландії став для українських футболісток Ольги Бойченко та Ії Андрущак останнім за національну команду.

Останній матч за збірну України

Наставниця збірної України Наталія Зінченко у післяматчевому коментарі розповіла, що для Ольги Бойченко та Ії Андрущак це був останній матч за національну команду. Однак легенди українського футболу не збираються зовсім вішати бутси на цвях.

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Тепер на трибунах побільшає вболівальників нашої збірної. Досвідчена Бойченко вперше одягнула футболку збірної ще у далекому 2008 році. У першій своїй грі проти Шотландії півзахисниця вийшла на заміну.

Цікаво, що Ольга завершила свої виступи за національну команду на красивій ноті. Поєдинок у плей-офф Євро-2022 проти Північної Ірландії став для неї 60-м. За збірну Бойченко відзначилась 14 голами.

Також досвідчена гравчиня брала участь на чемпіонаті Європи 2009 року. Зараз 32-річна футболістка грає за харківський Житлобуд-1.

Щодо Ії Андрущак, то одна з лідерок команди розпочала виступати за збірну України у 2010 році. дебютним поєдинок припав на протистояння проти російської збірної. У її активі 58 зустрічей у "синьо-жовтій" футболці, у яких вона відзначилась двома результативними пострілами.

Своєю грою заслужила носити капітанську пов'язку, яку вдягала у трьох матчах.

У січні 2017 року півзахисниця брала участь у турнірі CFA International Women's Football Tournament у Китаї, де українки вибороли третє місце.

Ія у внутрішньому чемпіонаті виступає за харківський Житлобуд-2.

Бойченко та Андрущак не зуміли завершити кар'єру у національній команді на мажорній ноті. Україна у двох матчах поступилась Північній Ірландії у плей-офф Євро-2022. Нашій збірній не вистачило лише одного кроку, щоб втілити мрії у реальність. Сумарний рахунок двох зустрічей – 4:1 на користь суперниць.