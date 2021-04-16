Последний матч за сборную Украины

Наставница сборной Украины Наталья Зинченко в послематчевом комментарии рассказала, что для Ольги Бойченко и Ии Андрущак это был последний матч за национальную команду. Однако легенды украинского футбола не собираются совсем вешать бутсы на гвоздь.

Достойное внимания Украина проиграла Северной Ирландии и остановилась в шаге от финальной стадии Евро-2022

Теперь на трибунах станет больше болельщиков нашей сборной. Опытная Бойченко впервые надела футболку сборной еще в далеком 2008 году. В первой своей игре против Шотландии полузащитница вышла на замену.

Интересно, что Ольга завершила свои выступления за национальную команду на красивой ноте. Поединок в плей-офф Евро-2022 против Северной Ирландии стал для нее 60-м. За сборную Бойченко отметился 14 голами.

Также опытный игрок принимала участие на чемпионате Европы 2009 года. Сейчас 32-летняя футболистка играет за харьковский Жилстрой-1.

Что касается Ии Андрущак, то одна из лидеров команды начала выступать за сборную Украины в 2010 году. Дебютным поединок пришелся на противостояние против российской сборной. В ее активе 58 встреч в "сине-желтой" футболке, в которых он отметился двумя результативными выстрелами.

Своей игрой заслужила носить капитанскую повязку, которую надевала в трех матчах.

В январе 2017 года полузащитница участвовала в турнире CFA International Women's Football Tournament в Китае, где украинки завоевали третье место.

Ия во внутреннем чемпионате выступает за харьковский Жилстрой-2.

Бойченко и Андрущак не сумели завершить карьеру в национальной команде на мажорной ноте. Украина в двух матчах уступила Северной Ирландии в плей-офф Евро-2022. Нашей сборной не хватило только одного шага, чтобы воплотить мечты в реальность. Суммарный счет двух встреч – 4:1 в пользу соперниц.