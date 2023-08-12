Італія не відпускає: два клуби із Серії А та один із АПЛ увімкнулись в боротьбу за Маліновського

Руслан Маліновський отримав ще декілька варіантів продовження кар'єри. Та от чи підійдуть вони українцеві – невідомо.

Два клуби із Серії А зацікавлені у послугах Руслана Маліновського. Також на півзахисника полює ще й колектив із АПЛ.

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Без топових варіантів

Італійський клуб, який раніше очолював Андрій Шевченко, а саме Дженоа зацікавлена у трансфері Руслана Маліновського. Цікаво, що "грифони" уже розпочали вести перемовини із Марселем щодо трансферу українського півзахисника. "Червоно-сині" поки що найактивніше працюють серед нових можливих претендентів на Маліновського. Та от за Русланом вибудувалась черга.

В послугах українського півзахисника також зацікавлений ще один не надто зірковий італійський клуб Болонья. Та от до конкретики справа не доходить, оскільки вся увага сконцентрована наразі на Дженоа. Ще одним охочим придбати Маліновського виявився колектив із Англійської Прем'єр-ліги, проте ім'я клубу поки що не називають. Раніше Русланом цікавився Лідс. До того ж серед основних претендентів на українця залишається турецький Бешикташ, який пропонував Марселю 1,2 мільйони євро за оренду хавбека.

Трансферна сага Маліновського

Руслан Маліновський, скоріше за все, покине Марсель, за який він провів 1 сезон, у літнє трансферне вікно. Український футболіст прекрасно розпочав свій шлях у Франції, проте згодом гра Руслана погіршилась (23 матчі, 2 голи, 1 асист).

До повного щастя на містку "олімпійців" сталась ротація, оскільки замість Ігоря Тудора в команду прийшов Марселіно Гарсія Тораль, який змінив схему гри Марселя. Таким чином, Маліновський повинен був виступати на новому аплуа у Франції, проте на українця в команді не розраховують, що підтвердив сам коуч.

До того ж Марсель придбав на позицію Руслана Ілімана Ндіає із Шеффілд Юнайтед.

Українського футболіста активно сватали у Торіно, уже навіть повідомивши про можливу суму трансферу, яка мала скласти 10 мільйонів євро після річної оренди гравця.

До того ж на Маліновського будували грандіозні плани в Турині, оскільки розраховували, що він повинен вивести "биків" у єврокубки. Сам українець натякав на трансфер, виставивши у своїх соціальних мережах фото із пісочним годинником.

Та от не сталося, як гадалося, оскільки президент Торіно розвіяв чутки про інтерес команди до Руслана, що закрило усі питання щодо потенційного трансферу.

Дженоа минулий сезон провела у Серії В, проте зайнявши другу сходинку, автоматично віднялась до еліти італійського футболу. Болонья у свою чергу завершила торішню кампанію на 9-му місці в найвищому тамтешньому дивізіоні.