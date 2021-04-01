Дуже б хотів побитися з Ломаченком, – чемпіон WBC Вальдес

Чемпіон світу за версією WBC в першій легкій вазі Оскар Вальдес хоче зустрітися з українцем Василем Ломаченком. Непереможний мексиканець включив Ломаченка у список бажаних суперників.

Вальдес розповів, що бокс – це те, чим він заробляє собі на життя. Відтак, американець хоче масштабного поєдинку.

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Ви знаєте, врешті-решт, бої, це те, що забезпечує мою сім'ю. Ми хочемо більш масштабних і кращих боїв. Я б дуже хотів побитися з Ломаченком. Я б хотів битися з Ломаченком або Джервонтою Девісом, або з переможцем Фремптон – Херрінг,

– сказав Оскар.

Вальдес зізнався, що хотів би отримати бої, за які платять більше грошей. Водночас він додав, що хоче виходити в ринг проти суперників, які цікаві фанатам.

"Але також, щоб це були і бої, які хочуть бачити люди. Я не хочу битися з кимось заради грошей, щоб потім мене критикували, кажучи, що я ухиляюся від бійців або що я боюся битися з деякими бійцями", – зазначив мексиканець.

Вальдес переконує, що не боїться ні з ким битися.