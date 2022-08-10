Петраков: Буде дуже тяжко, але це й для збірної добре
Головний тренер збірної України Олександр Петраков продовжує вояж тренувальними таборами клубів УПЛ. Цього разу він завітав до Шахтаря у Словенії.
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У нинішньому Шахтарі багато моїх вихованців – чемпіонів світу U-20. Я з ними поспілкувався – говорив, що такий шанс отримали. Вони дуже ображались, що не грали до цього, були бразильці. Вони були на других ролях – зараз все в їхніх руках, ногах, головах. Якщо зараз проявлять себе – вперед. Побажав їм успіху,
– сказав Петраков.
Коуч національної команди розповів, що відвідує тренування українських клубів, аби почерпнути щось нове для себе. Також головний керманич збірної України оцінив шанси Шахтаря у новому сезоні.
"Розумію, як важко Ігорю Йовічевічу, теж його підтримав. Він дуже добре тримається, молодець. Чому відвідав тренування Шахтаря? Бо я завжди вчусь. Завжди ходжу на тренування – побачити щось у головного тренера. Був в Динамо Луческу, в Ігоря – мені дуже сподобалось в обох. Я вчусь все життя.
Щодо шансів Шахтаря у цьому сезоні... Знаю, що вони ще хочуть підсилитись. Це справа тренера – не можу прогнозувати. Можу тільки побажати, щоб все у них вийшло. Буде дуже тяжко, але це й для збірної добре, що гратимуть українці, для мене добре", – додав тренер.
Підготовка "гірників" до нового сезону
- Нещодавно підопічні Йовічевіча зазнали розгромної поразки від Роми. Італійський гранд здобув перемогу з рахунком 5:0.
- У середу, 10 серпня, у "гірників" заплановано два матчі. О 12:00 вони зіграють проти Аль-Адала (Саудівська Аравія), а о 20:00 з Домжале (Словенія).
- Матчі буде зіграно в межах благодійного Shakhtar Global Tour for Peace. Кошти від реалізації квитків і реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни. Нагадаємо, що за 5 благодійних матчів, зіграних навесні, було зібрано 13,2 мільйона гривень.