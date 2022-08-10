Петраков: Буде дуже тяжко, але це й для збірної добре

Головний тренер збірної України Олександр Петраков продовжує вояж тренувальними таборами клубів УПЛ. Цього разу він завітав до Шахтаря у Словенії.

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У нинішньому Шахтарі багато моїх вихованців – чемпіонів світу U-20. Я з ними поспілкувався – говорив, що такий шанс отримали. Вони дуже ображались, що не грали до цього, були бразильці. Вони були на других ролях – зараз все в їхніх руках, ногах, головах. Якщо зараз проявлять себе – вперед. Побажав їм успіху,

– сказав Петраков.

Коуч національної команди розповів, що відвідує тренування українських клубів, аби почерпнути щось нове для себе. Також головний керманич збірної України оцінив шанси Шахтаря у новому сезоні.

"Розумію, як важко Ігорю Йовічевічу, теж його підтримав. Він дуже добре тримається, молодець. Чому відвідав тренування Шахтаря? Бо я завжди вчусь. Завжди ходжу на тренування – побачити щось у головного тренера. Був в Динамо Луческу, в Ігоря – мені дуже сподобалось в обох. Я вчусь все життя.

Щодо шансів Шахтаря у цьому сезоні... Знаю, що вони ще хочуть підсилитись. Це справа тренера – не можу прогнозувати. Можу тільки побажати, щоб все у них вийшло. Буде дуже тяжко, але це й для збірної добре, що гратимуть українці, для мене добре", – додав тренер.

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