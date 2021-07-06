Дружина Маліновського прокоментувала конфлікт чоловіка з Шевченком
Джерело:інстаграм Роксани Маліновської
Дружина Руслана Маліновського Роксана відреагувала на питання одного зі своїх підписників, який запідозрив, що на Євро-2020 між найдорожчим футболістом нашої збірної і Андрієм Шевченком пробігла чорна кішка.
Невихід футболіста Аталанти Руслана Маліновського в заявку на матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу-2020 з Англією породило масу чуток про конфлікт півзахисника з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.
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Відповідаючи на питання передплатників в інстаграмі, Роксана зазначила, що Руслан абсолютно неконфліктна людина, а заміни Шевченка – це перш за все рішення тренера.
"Руслан – золото, він не конфліктує ніколи і ні з ким, я ні разу не бачила його злим. Він не вміє кричати і лаятися. Тому можете відкинути в сторону такі думки. Його заміна – просто рішення тренера", – заявила вона.
Фото: Скріншот інстаграму Роксани Маліновської
Маліновський на Євро-2020
- На чемпіонаті Європи півзахисник зіграв за "синьо-жовтих" чотири поєдинки, у яких не відзначився забитими голами.
- Руслан несподівано не потрапив у заявку на гру 1/4 фіналу проти Англії. Перед зустріччю він відчув сильний біль у привідному м'язі. Повідомлялося, що це пошкодження пов'язане з грижею.