Дружба з Берлусконі: чому Дженоа обрав Шевченка
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Новий президент Дженоа має зв'язки з експрезидентом Мілана Сільвіо Берлусконі. Він є близьким другом для Андрія Шевченка.
Зв'язок з Берлусконі
Зазначається, що окрім Андрія Шевченка та Андреа Пірло, ще одним претендентом на посаду головного тренера був екстренер московського Спартака — Доменіко Тедеско.
До теми Що варти знати про Дженоа – новий клуб у тренерській кар'єрі Андрія Шевченка
Проте нові власники Дженоа в особі американської компанії 777 Partners зупинилися на рішенні обрати на посаду головного тренера українця Андрія Шевченка.
Видання повідомляє, що такий вибір є зовсім не випадковий. А пов'язано це з тим, що 15 листопада нинішній президент Дженоа Енріко Преціозі передасть управління найстарішим клубом Італії в руки нового президента "грифонів" – Альберто Зангрілло.
Новий керівник Дженоа є професором медицини та особистим лікарем експрезидента Мілана та колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який купив Шевченка у Динамо. До того ж він близький друг колишнього наставника збірної України. Берлусконі також хрестив старшого сина ексфорварда Мілана – Джордана.
Шевченко в Дженоа: що відомо
- Екснаставник збірної України Андрій Шевченко очолив італійський клуб Дженоа.
- Контракт "грифонами" розрахований до 30 червня 2024 року.
- Вже 9 листопада український фахівець проведе перше тренування з новою командою.
- Перший матч для українського фахівся відбудеться 21-го листопада. "Грифони" зустрінуться з Ромою.