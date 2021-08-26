Неймовірна Мерешко

Цього разу українка перевершила паралімпійський рекорд у кваліфікаційному запливі на 200 метрів. Єлизавета Мерешко показала рекордний час 2.56,90.

Оце так Плавчиня Мерешко принесла Україні перше "золото" Паралімпіади у Токіо, у Гонтар – "бронза"

Завдяки такому результату наша плавчиня пробилась у фінал змагань. Вирішальний заплив відбудеться 26 серпня близько 11:31. Єлизавета буде єдиною серед представниць України у цьому запливі.

Відзначимо, що напередодні Мерешко принесла Україні перше "золото" Паралімпіади-2020. Українка з найкращим часом та паралімпійським рекордом подолала дистанції 50 метрів вільним стилем. Вперше український гімн лунав у Токіо.