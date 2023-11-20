"Дрібніший за мене": Ф'юрі прокоментував габарити Усика

Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф’юрі поділився думками про бій проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у важкій вазі Олександра Усика.

Тайсон зокрема висловився про відмінність у габаритах боксерів. Він заявив, що Усик менший за нього, однак в українця звичайний розмір як для боксера важкої ваги.

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Ф'юрі: Не думаю, що він маленький

Коли ми побачимо вас обох у рингу, люди дивитимуться на ваші габарити.

— Якщо дивитися на нього, то я не думаю, що він маленький. Звичайно, він на підборах, але він, мабуть, у нього зріст 190 см, що не так вже й мало.

Це не маленька людина в будь-якому випадку. Але так, він дрібніший за мене.

Як ви підготуєтеся до такого бійця, який дрібніший за вас?

— У нього звичайний розмір як для боксера важкої ваги. Це нормально. Але я бився з багатьма людьми його розмірів раніше, – сказав Ф'юрі.

Коли відбудеться бій