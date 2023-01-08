Щоб не розлучити Роналду та Джорджину: у Саудівській Аравії "закрили очі" на стосунки пари

Стосунки Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес на межі розриву. У Саудівській Аравії вирішили не ускладнювати проблеми, які з'явились у їх сім'ї після втрати дитини.

У перший день нового 2023 року у кар'єрі Кріштіану Роналду розпочався новий період. Зірковий футболіст перейшов у саудівський Аль-Наср, підписавши 2-річний контракт.

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Не заважатимуть стосункам зіркової пари

Однак перехід у Саудівську Аравію міг негативно вплинути на особисте життя португальця. У цій країні заборонено законом проживати під одним дахом неодруженій парі. Нагадаємо, що Роналду зробив пропозицію Джорджині Родрігес, з якою виховує 5 дітей. Але з весіллям не складається.

У ЗМІ з'являлось багато варіантів, чому зіркова пара офіційно не одружиться. Була навіть версія з мамою футболіста, яка впевнена, що модель зустрічається з її сином лише заради репутації та грошей.

У Саудівській Аравії вирішили не ускладнювати стосунки зіркової пари. Влада країни дозволить Роналду та Джорджині спокійно жити та не зважати на заборону таких стосунків. Про це повідомило іспанське видання з посиланням на EFE.

Стосунки Роналду та Джорджини, які розпочались у 2016 році, на межі розриву . Вони суттєво погіршились після втрати новонародженого хлопчика.

Нагадаємо, що дебют Роналду в Аль-Насрі може припасти на 21 січня, коли клуб прийме вдома Іттіфак. Адже Кріштіану має відбути двоматчеву дискваліфікацію, яку отримав через розбитий телефон фаната Евертона.