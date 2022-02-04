Довелося постаратися, щоб не обморозити шкіру, – Підручний про погодні умови на Олімпіаді-2022

Збірна України з біатлону 5 лютого розпочне свій виступ на Олімпійських іграх у Пекіні. Біатлонні старти розпочнуться зі змішаної естафети.

Підручний: Не пригадую, щоб за таких умов доводилося змагатися

За словами біатлоніста у Пекіні досить холодно. Він наголосив, що раніше йому не доводилося змагатися за таких погодних умов.

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Чесно кажучи, пристосуватися до цих умов дуже важко. Холод такий – чесно, не пригадую, щоб за таких умов доводилося змагатися. Зупиняєшся на декілька хвилин – і все дубіє. Але будемо намагатися і за таких умов робити все можливе для цього,

– сказав Дмитро.

Підручний розповів, як доводиться спортсменам пристосовуватися до таких умов.

"Вдягаємося потепліше. Максимально намагалися пристосуватися до таких погодних умов, але все одно мерзнемо та холодно. Дуже важко. Сьогодні найхолодніший день і максимально сильний вітер. Довелося постаратися, щоб не обморозити шкіру та закрити місця, які були на видноті", – зазначив Підручний.

Головний тренер чоловічої збірної Юрай Санітра наразі не може відвідувати тренування своїх підопічних. Оскільки у наставника "синьо-жовтих" відразу після приїзду до Пекіну виявили коронавірус.

"Підготовка без Санітри? Працюється, звісно, не так добре, але ми з Олексієм Кравченком постійно на зв'язку: до тренування, після тренування. Шкода, що він не бачить, як ми працюємо. Але зв'язок тримаємося і сподіваємося, що найближчим часом він повернеться і відновить з нами роботу", – додав лідер чоловічої збірної.

Коронавірус у збірній України