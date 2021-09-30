Довелося чекати рік: Рух отримав шалену премію від Динамо за нічию з Шахтарем
30 вересня 2021 , 07:39Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Львівський Рух на минулому тижні отримав преміальні, які йому належали за результат річної давності. Тоді дебютант УПЛ відібрав очки у донецького Шахтаря зігравши з "гірниками" внічию.
Обіцяного чекали рік
За інформацією джерела, один з головних конкурентів донеччан за цю нічию обіцяв футбольному клубу Рух преміальні за позитивний результат у грі з Шахтарем.
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Обіцянка була виконана і минулого тижня, за кілька днів до матчу дев'ятого туру УПЛ проти Динамо, львів'яни отримали преміальні в розмірі 200 тисяч доларів на команду.
- Додамо, що в нинішньому чемпіонаті після дев'яти турів Динамо займає перше місце, маючи в активі 25 очок. У донецького Шахтаря друга позиція в УПЛ і 22 очка.
- У 10-му турі УПЛ Динамо і Шахтар зіграють в Класичному. Матч відбудеться 3 жовтня в Києві.