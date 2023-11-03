Може не затриматися у Жироні: форвард збірної України зацікавив гранда європейського футболу

Артем Довбик лише у серпні 2023 року перейшов із УПЛ до іспанської Ла Ліги. Українець добре провів перші 3 місяці в новій команді та вже змусив звернути на себе увагу більш статусних клубів.

Іспанська Жирона, за яку грає український дует Циганков – Довбик, стала однією з найбільших сенсацій початку сезону-2023/2024. Команда посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії після 12 турів.

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Довбик може перейти в Серію А

Такі яскраві виступи підопічних Мічела не залишилися непоміченими. За лідерами команди вже полюють багатші клуби. Раніше повідомлялося, що Віктором Циганковим цікавляться Барселона та Баварія. Тепер же стало відомо, що й Артем Довбик може піти на підвищення.

За колишнім форвардом Дніпра-1 уважно стежить міланський Інтер, який бачить у форварді збірної України заміну своїм віковим нападникам Марко Арнаутовичу та Алексісу Санчесу. Обидва гравці не вражають своєю формою на старті сезону та на двох віддали лише 1 асист у Серії А.

Міланський клуб поки не вступав у переговори з Жироною та планує потенційний трансфер на літо 2024 року. Зазначається, що чинний фіналіст Ліги чемпіонів є не єдиним великим клубом, який звернув увагу на Артема Довбика.

. В 11 матчах Ла Ліги українець забив 5 голів та віддав 2 асиста. Він наразі посідає сьоме місце у гонці бомбардирів, поступаючись лише одним взяттям воріт Альваро Мораті, який замикає топ-3.