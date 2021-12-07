Довбик збільшив відрив від Циганкова у перегонах бомбардирів УПЛ

Дніпро-1 здобув впевнену перемогу над Чорноморцем. Автором одного з голів став Артем Довбик.

Довбик нарощує відрив від конкурента

24-річний нападник на 64-й хвилині реалізував пенальті у ворота одеського клубу. Артем Довбик збільшує відрив від динамівця Віктора Циганкова у перегонах найкращих бомбардирів сезону УПЛ.

Більше про гру Дніпро-1 "розтоптав" Чорноморець та повернувся на 3 місце в УПЛ: відео голів

Після цього матчу Довбик випереджає Циганкова на два м'ячі. За 16 зіграних поєдинків форвард Дніпра-1 наколотив 13 голів, а також 5 асистів. Натомість динамівець забив 11 м'ячів та зробив 4 результативні передачі на партнерів по команді за 17 зустрічей.

Нагадаємо, що в останньому турі Циганков забив третій гол команди у ворота Вереса (0:3).

На третьому місці перегон бомбардирів йде правий вінгер Шахтаря Тете – 16 матчів та 9 голів.

Топ-5 найкращих бомбардирів сезону УПЛ (у голах)

Артем Довбик (Дніпро-1) – 13 Віктор Циганков (Динамо) – 11 Тете (Шахтар) – 9 Олів'є Тілль (Ворскла) – 8 Віталій Буяльський (Динамо) – 8

Відео 13-го голу Довбика