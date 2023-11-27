Довбик прокоментував трансферні чутки навколо себе та назвав клуб, у якому хоче закінчити сезон

У серпні 2023 року Артем Довбик підписав контракт із іспанською Жироною. З перших матчів він забронював за собою місце в основному складі та став найкращим бомбардиром команди.

Такий успішний старт нової "дев'ятки" каталонців допоміг команді опинитися серед лідерів у чемпіонаті. Український нападник при цьому потрапив "на олівець" до скаутів багатьох іменитих команд.

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Думки Довбика пов'язані у сезоні-2023/2024 тільки з Жироною

Зокрема, конкретний інтерес до форварда проявляють міланський Інтер та мадридський Атлетіко. Артем Довбик відреагував на трансферні чутки навколо себе та розповів, що думає про можливість переходу в інший клуб уже найближчим часом.

Я знаю, що цей сезон я хочу та маю бажання провести в Жироні. Команда мене дуже добре прийняла, я себе комфортно тут відчуваю, ми показуємо хороший результат. Говорити про мій перехід ще зарано, я 100 відсотків проведу цей сезон в Жироні,

– сказав Довбик.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Артем Довбик за каталонську команду в усіх турнірах провів 14 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 6 асистів. Наразі він посідає п'яте місце у гонці бомбардирів Ла Ліги.

. Наступний матч Жирона зіграє 27 листопада о 22:00 проти Атлетіка з Більбао. У разі перемоги команда поверне собі перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.