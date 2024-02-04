Іспанці брешуть: Довбик відреагував на жахливі прогнози щодо його травми

Артем Довбик пропустив домашній матч Жирони у 23-му турі Ла Ліги проти Реал Сосьєдад. Український форвард був відсутній у заявці через травму.

Напередодні поєдинку футболіст відчув дискомфорт у м'язах, що привело до пропуску поєдинку. Іспанське видання Mundo Deportivo взагалі повідомило, що в Артема Довбика травма меніска. Тому найкращий бомбардир Жирони більше може не зіграти у сезоні-2023/2024.

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Ба більше, Довбик ризикував пропустити відбір до Євро-2024 та навіть фінальну частини у Німеччині, якщо туди відбереться Україна. Такі інсайди неабияк схвилювали уболівальників Жирони та прихильників самого футболіста.

Після чого із офіційним коментарем виступив Довбик, аби дещо заспокоїти фанатів іспанського клубу та збірної України.

Є невелике пошкодження. Проводимо поглиблене дослідження. При розриві повертаються за місяць, тому пишуть неправду,

– відповів Артем.

На щастя, все за словами нападника, не так страшно, як повідомлялось. Ймовірно, що при таких розкладах Довбик пропустить принципову гру 24-го туру проти Реала (10 лютого), а також ігри проти Атлетіка (19 лютого), Райо Вальєкано (26 лютого) та Мальорки (3 березня).

Відзначимо, що Довбик до травми вже взяв участь у 26-ти матчах, у яких наколотив 15 голів та віддав 8 асистів. Артем є найкращим бомбардиром Жирони у цьому сезоні, тому його виліт із гри неабияк вплине на виступи "червоно-білих".

Відсутність українця вже позначилась на результаті домашнього матчу проти Реал Сосьєдад. Жирона забила, але із офсайда, розписавши домашню мирову 0:0. Віктор Циганков відіграв 80 хвилин, мав момент зі штрафного, але пішов із поля без результативних дій.

Жирона після втрати очок на власному полі залишилась на 2-му місці турнірної таблиці Ла Ліги, але зробила ще один шанс Реалу, якому поступається одним балом. Мадридський клуб 4 лютого зіграє вдома проти Атлетіко у мадридському дербі.