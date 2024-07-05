Рішення прийнято: Довбик повідомив своїм агентам, де гратиме в наступному сезоні

Форвард збірної України Артем Довбик став одним із головних відкриттів Ла Ліги в кампанії-2023/2024. Він здобув звання найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії та допоміг Жироні вперше в історії пробитися в Лігу чемпіонів.

Такий виступ привернув увагу низки топклубів до 27-річного нападника. Серед претендентів на трансфер називали, зокрема, Мілан, Наполі, Челсі й Атлетіко.

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Чи перейде Довбик в інший клуб

Головним фаворитом на Артема Довбика вважалися "матрацники". Повідомлялося, що мадридці домовилися з футболістом та навіть узгодили умови контракту.

Однак Жирона одразу повідомила, що готова відпустити форварда мінімум за 40 мільйонів євро та не піде на поступки. Врешті-решт, після непереконливого виступу українця на Євро-2024 Атлетіко відмовився від трансферу.

Після цього, за інформацією авторитетного іспанського видання, Довбик ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього. Він сказав своїм агентам відхиляти всі пропозиції, які надходять, оскільки хоче залишитися в каталонському клубі, щонайменше, ще на один сезон.

Зазначається, що Артем хотів завжди грати тільки в Ла Лізі та не розглядав від'їзду в інший чемпіонат. Його родина щаслива в Жироні, і він здійснить свою мрію, зігравши в Лізі Чемпіонів.

. В сезоні-2023/2024 Артем Довбик провів 39 матчів за Жирону, в яких забив 24 голи та віддав 10 асистів.

Нагадаємо, що "біло-червоні" стартовий матч нової кампанії проведуть 15 серпня. Їх суперником буде Бетіс.