Вище оцінили тільки легенду Реала: Довбик за свій перформанс потрапив у команду тижня Ла Ліги

У понеділок, 18 грудня, завершився сімнадцятий тур іспанської Ла Ліги. За його підсумками статистичний портал Sofascore склав символічну збірну.

Найбільше представників у ній із мадридського Реала. Троє футболістів "вершкових" там опинилися завдяки розгромній перемозі над Вільярреалом з рахунком 4:1.

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Довбик став найкращим нападником 17 туру Ла Ліги

Місце там знайшлося й форварду збірної України. Артем Довбик зробив дубль у переможному матчі проти Алавеса, що дозволило каталонцям повернути собі лідерство в чемпіонаті Іспанії.

У першому таймі він забив головою, зігравши на добиванні, а у другій половині поєдинку реалізував пенальті. За свій перформанс українець отримав оцінку 8.4, що стало другим найвищим балом серед усіх гравців чемпіонату Іспанії в 17-му турі.

Найкращим же футболістом визнали досвідченого хорватського півзахисника Луку Модрича. 38-річний капітан Реала в останньому матчі забив гол та віддав асист.



Довбик потрапив у команду туру Ла Ліги / інстаграм Sofascore

Зазначимо, що завдяки дублю у ворота Алавеса Артем Довбик довів кількість своїх голів у Ла Лізі до десяти. Він увійшов у топ-9 гравців у нинішньому столітті за швидкістю досягнення цієї позначки. Українцю знадобилося лише 16 поєдинків.

. Наразі Артем Довбик посідає друге місце в гонці бомбардирів іспанської Ла Ліги та поступається лише лідеру Реала Джуду Беллінгему, в якого 13 забитих голів.

Наступний матч Жирона зіграє вже 21 грудня на виїзді проти Бетіса. Стартовий свисток пролунає о 20:00.