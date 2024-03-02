Довбик отримав подяку від бригади ЗСУ: форвард Жирони передав військовим автомобіль

Український форвард Артем Довбик продовжує допомагати воїнам ЗСУ. Цього разу бомбардир разом зі своїм агентом передав захисникам України позашляховик.

З початку повномасштабної військової агресії Росії багато українських спортсменів приєдналися до волонтерського руху. Одним з найактивніших є нападник збірної України та іспанської Жирони Артем Довбик.

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Подяка Довбику від військових

Один з найкращих бомбардирів Ла Ліги разом зі своїм агентом Олексієм Люндовським регулярно забезпечують українських військових необхідним обладнанням. Нещодавно вони передали воїнам 118-ї окремої бригади територіальної оборони позашляховик.

Це вже друге авто за останній тиждень, яке відправили на фронт футболіст разом зі своїм агентом. 24 лютого цей підрозділ отримав позашляховик та інше необхідне обладнання.

За вагомий внесок у "підвищення боєготовності підрозділів та зміцненні незалежності нашої держави" Артем Довбик отримав особисту подяку від командування 118-ї окремої бригади.

Грамота Довбику від 118-ї бригади / Sportarena

Раніше заступник командира 118 бригади ТРО Руслан Батир розповів, що Довбик та Люндовський постійно постачають військових дронами, квадрокоптерами, автомобілями, генераторами та всім необхідним.

У нинішньому сезоні Артем Довбик забив за Жирону 14 м'ячів у 27 матчах. Збільшити бомбардирський актив уродженець Черкас зможе 3 березня, коли його команда гратиме на виїзді проти Мальорки.