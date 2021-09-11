Досить на цьому хайпувати, – дружина Маліновського спростувала конфлікт з Петраковим

Футболіст збірної України Руслан Маліновський отримав мало ігрового часу в попередніх матчах команди у відборі на ЧС-2022. Наставник збірної Олександр Петраков заявив, що Руслан на нього образився. Та цю інформацію спростовує дружина футболіста.

Роксана: У Руслана ніколи не було проблем з тренерами

Роксана Маліновська у своєму інстаграмі заступилася за чоловіка. Вона опублікувала скриншот коментаря Юрія Вернидуба про Маліновського, в якому тренер порадив Руслану "опуститися на землю".

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Хто може підтвердити інформацію, що Руслан образився на тренера? Можливо, досить на цьому хайпувати журналістам? У Руслана ніколи не було проблем ні з тренерами, ні з гравцями, хочу нагадати. А цю новину було особливо неочікувано прочитати,

– написала Роксана.



Скриншот

Що відомо про конфлікт Маліновського з Петраковим