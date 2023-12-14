Шукав у всьому нейтральність: українська легкоатлетка розповіла про спілкування з Томасом Бахом

Президент МОК Томас Бах своїми думками перебуває в паралельному світі, де немає війни. Черговим підтвердженням цього стала його розмова із дворазовою учасницею Олімпійських ігор Вікторією Ткачук.

Титулована українська легкоатлетка Вікторія Ткачук пригадала свою розмову з президентом МОК. Рекордсменка України спробувала пояснити спортивному чиновнику менталітет росіян.

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Ткачук: Російські спортсмени теж причетні до війни

Всім добре відомо, що Росія використовує спорт у своїх пропагандистських цілях. Частина російських ЗМІ подали допуск нейтральних атлетів, як свою перемогу. Можна не сумніватися, що після поїздки в Париж частина спортсменів з білим прапором отримають нове військове звання. А у Кремлі їх особисто нагороджуватиме кривавий маніяк Путін.

"Першочергово я сказала Томасу Баху, що не потрібно допускати росіян до змагань, що ми добре знаємо їх менталітет і те, як вони будуть використовувати ці Олімпійські ігри-2024, як пропаганду. Намагалась довести, що російські спортсмени теж причетні до війни, навіть якщо вони просто мовчать, то вони таким чином підтримують дії своєї країни. Вони мали можливість висловити свою позицію давно. Якщо вони досі цього не зробили, то вони цього і не зроблять, тому допускати навіть під нейтральним прапором тих, хто просто мовчав і не проявляв ніяк свою непричетність до війни, – це дуже неправильно, як на мене.

Під час розмови наголошувала йому на цьому та намагалась донести свою точку зору. Томас Бах у відповідь говорив свою думку з цього приводу, казав про те, як можна знайти нейтральність в цьому", – розповіла Ткачук.