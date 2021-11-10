Допомогти Джошуа підготуватись до реваншу з Усиком було б для мене великою честю, – Майк Тайсон
Джерело:ES NEWS
Вже навесні 2022 року Ентоні Джошуа проведе реванш проти Олександра Усика. Майк Тайсон хоче допомогти британцю у підготовці до наступного бою, це було б для нього честю.
"Допомагати один одному – це чудово"
Легендарний боксер хоче взяти участь у підготовці Ентоні Джошуа до реваншу з Олександром Усиком. На думку "Залізного Майка", британський боксер має великий потенціал, який потрібно повністю розкрити.
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Майк Тайсон порекомендував Ентоні не впадати у відчай та налаштовувати себе на вдалий реванш із українцем. Джошуа потрібно повертати чемпіонські пояси, які у першому поєдинку відібрав боксер із України.
Допомагати Джошуа у підготовці було б великою честю для мене. Допомагати один одному – це чудово. У Ентоні величезний потенціал, йому не варто впадати в депресію після невдачі. Це рівноцінно і для Деонтея Уайлдера – не варто закриватися від світу, коли справи йдуть не так добре,
– сказав Тайсон.
55-річний американець не єдиний, хто запропонував Джошуа допомогу у підготовці. Відомий тренер Фредді Роуч, який раніше працював із українцем Віктором Постолом, зазначив, що теж не проти допомогти британцю. Але вирішальне рішення буде за Ентоні.
Що відомо про реванш Усик – Джошуа
- У першому поєдинку Олександр ледь не відправив Ентоні на канвас. Від нокауту британця врятував лише фінальний гонг. Усі судді віддали перемогу українцю. Реванш між боксерами відбудеться у лютому – березні 2022 року.
- Наразі невідомо, де відбудеться поєдинок. Команда Усика хоче провезти боксерське шоу в Україну. Не проти побитись на очах українських уболівальників і Джошуа.
- Швидше за все, що їх гонорар буде поділений порівну.
- Цей поєдинок буде останнім в історії протистояння цих бійців. Трилогії точно не буде. Таку заяву зробив промоутер українця Олександр Красюк.