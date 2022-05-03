Петрик: Хочу подякувати усім, хто проявив кохання до рідної країни

Війна змусила Анну Петрик покинути харківський Житлобуд-1 та перейти у Брейдалік, який виступає в Ісландії. Українська футболістка поділилась думкою про радника глави Офісу Президента Олексій Арестович та очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

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"Вони для мене, по-перше, люди, які, ніби, добре виконують свою роботу. Я не фанатка, не люблю, коли мене заспокоюють. Але дуже вдячна, що відважно захищають нашу країну та громадян", – сказала дівчина.

Петрик подякувала усім, хто не покинув країну у біді та бореться за її свободу. Байдуже, чи ця людина в кабінеті, чи на фронті, у територіальній обороні або займається волонтерством.

Анна додала, що футболісти збірної отримували дивне питання про війну. Начебто фінансуючи українську армію вони стають причетними до смерті окупантів.

У наших футболістів зі збірної запитували, чи не вважають вони себе причетними до смерті окупантів, бо виділяють великі кошти на техніку та зброю. Я б хотіла додати, що ми не вбиваємо, ми захищаємо своє! Це різні речі,

– розставила усі крапки над "і" Петрик.

Відзначимо, що серед українських футболісток найбільше землякам допомогла і продовжує це робити Тетяна Романенко. Нападниця грає у французькому Реймсі, але навіть така відстань від рідної країни не завадила їй подати руку допомоги. Тетяна виходила на матчі з українським прапором та надсилала разом із клубом тонни гуманітарної допомоги.

Що відомо про Анну Петрик