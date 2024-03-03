Десять років без футболу: як виглядає "Донбас Арена" після приходу "русского міра" – відео

Домашній стадіон донецького Шахтаря був одним з найкращих у світі. Після 2014 року унікальна арена має жалюгідний вигляд.

Російська військова агресія проти України розпочалася із захоплення у 2014 році Криму та Донбасу. З того часу футбольне життя на окупованих територіях зупинилося, повідомляє 24 Канал.

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Там навіть місцеві давно не ходять

Час від часу в мережі з'являються фото та відео покинутих спортивних арен. Серце кров'ю обливається, коли бачиш зарослі навколо занедбаної "Донбас Арени". Цей стадіон вважався одним з найкрасивіших у світі.

У мережі ТікТок з'явилося свіже відео з домашньої арени Шахтаря. Невідомі на мотоциклах їздять навколо стадіону та згадують, яким він був до війни.

З відео видно, як заростає територія унікально парку та поступово руйнуються доріжки. Востаннє "Донбас Арена" приймала матч УПЛ ще 2 травня 2014 року, коли "гірники" перемогли маріупольський Іллічівець з рахунком 3:1.

Відео занедбаного стадіону "Донбас Арена"

Нагадаємо, що наприкінці минулого року з'явилася інформація, що окупанти збираються знести "Донбас Арену". На їхню думку, стадіон став непридатним для експлуатації.

"Донбас Арена" була збудована у рекордні терміни – із 2006 по 2009. Дизайн стадіону нагадує величезний діамант. Споруда розрахована на 52 тисячі глядачів. На "Донбас Арені" проходили матчі найвищого рівня, в тому числі Євро-2012. Стадіон оточує унікальний парк, де були висаджені 70 тисяч дерев та кущів.