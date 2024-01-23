Внаслідок обстрілу пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці в Києві. Одна людина отримала поранення.
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Армія РФ влучила у спортивний комплекс Укрзалізниці
Наразі на місці працюють вибухотехники та ДСНС, зазначили у компанії.
"Щодня на "Локомотиві" тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона... На щастя, в момент події дітей на території комплексу не було", – написали в Укрзалізниці.
Там додали, що після завершення рятувальних робіт буде оцінено масштаб пошкоджень. "Тренування на сьогодні скасовані, але майбутнє наших дітей так просто зруйнувати не вдасться", – переконані у відомстві.
Внаслідок обстрілу Києва пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці / Фото компанії
Що відомо про ракетну атаку по Україні
- Внаслідок російської ракетної атаки по Києву відомо про 18 постраждалих, із них 13 – госпіталізовані, в тому числі – троє дітей.
- На Київщині рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.
- Унаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, ще одна – травмована.
- У Харкові є влучання у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще 35 – постраждали.