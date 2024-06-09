"Треба відростити яйця": тренер Дюбуа грубо звернувся до Джошуа

Тренер Даніеля Дюбуа, Дон Чарльз, в образливій формі звернувся до Ентоні Джошуа. Він натякнув, що Ей Джей боїться виходити на ринг.

У суботу, 1 червня, Даніель Дюбуа технічним нокаутом переміг Філіпа Хрговича і отримав тимчасовий титул IBF. Захист титулу Дюбуа має провести у бою з Ентоні Джошуа.

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Тренер Дюбуа кинув виклик Джошуа

Дон Чарльз грубо звернувся до Ентоні з закликом зробити крок уперед.

Я особисто знайомий з Джошуа, під керівництвом Бена Девісона він став значно кращим. У нас немає жодної впевненості, що ми його переможемо, як і в нього. Громадськість, звісно, має право на свою думку, але потрібно відростити яйця і зробити крок уперед. Даніель Дюбуа – ось суперник для Джошуа на 21 вересня. Ми готові,

– заявив тренер Дюбуа.

Нещодавно Едді Хірн розповів, що у Джошуа є альтернативні варіанти, щоб отримати титул.

Нагадаємо, що після перемоги над Хрговичем Даніель Дюбуа має право на обов'язковий реванш проти Олександра Усика. Оскільки в українця запланований реванш з Тайсоном Ф'юрі 21 грудня 2024 року, то не варто очікувати бій з Дюбуа раніше літа 2025 року.