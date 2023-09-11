Біжать наче "щурі із корабля": Дніпро-1 втратив ще одного легіонера, який здивував УПЛ

Ще один легіонер успішно втік із українського клубу. Дніпро-1 втратив аргентинського півзахисника Домінго Бланко.

11 вересня з'явилась інформація про перехід Домінго Бланко у мексиканську Тіхуану. Офіційний сайт Дніпра-1 поки що не оприлюднив жодної інформації по цьому трансферу.

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Ще мінус один іноземець в УПЛ

Однак його перехід підтверджує статистичний портал Transfermarkt. За його інформацією, Бланко до кінця сезону-2023/2024 гратиме в оренді у Мексиці. А його контракт із дніпрянами спливає 30 червня 2025 року.

Це вже другий день поспіль український клуб втрачає легіонера. Відзначимо, що саме ці два футболісти говорили про свій відхід у випадку повернення команди на рідну "Дніпро-Арену". Бланко заявляв, що таке перебазування із Ужгорода у Дніпро буде нести підвищену загрозу його життю, тому він покине клуб.

Ще раніше фани Дніпра попередили футболістів, які не захочуть повертатись грати у рідне місто.

Все так і сталось. Днем раніше 10 вересня дніпряни офіційно попрощались із бразильський голкіпером Максом Валефом, який відзначався більше курйозами, аніж впевненою грою. У цьому сезоні бразилець жодного разу не зіграв за клуб із Дніпра.

Що не можна сказати про Бланко. Домінго став справжнім відкриттям не лише для Дніпра-1, а й для українського футболу. Це доволі відчутна втрата для дніпрян. У футболці віцечемпіонів УПЛ аргентинець провів 31 матч (6 із них у цьому сезоні), у яких відзначився 4 голами (один у поточному сезоні) та 2 асистами.

Новий клуб Бланко не дуже вдало розпочав новий сезон, як і Дніпро-1. Тіхуана набрала 5 балів у 6-ти зіграних матчах та йде на 16-й позиції серед 18-ти клубів.

Схожі справи у дніпрян, які набрали 5 очок у 4-х зустрічах та йдуть на 13-й сходинці в таблиці УПЛ. Інші матчі Дніпро-1 ще раніше переніс через виступи у єврокубках, де він провалився.