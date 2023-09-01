Дніпряни провели у цьогорічному розіграші єврокубків аж 6 матчів, але не здобули жодної перемоги. Спершу Дніпро-1 вилетів від грецького Панатінаїкоса у Лізі чемпіонів, далі був провал у протистояннях проти чеської Славії в Лізі Європи, а на "фінал" їх зупинив трнавський Спартак у Лізі конференцій.

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"Пам'ятайте про це, коли вкотре у прапор України загортаєтеся"

Дніпро-1 став першим клубом, який вилетів із кваліфікації трьох поспіль єврокубків.

1 вересня на сайті уболівальників Дніпра з'явилось звернення до футболістів клубу, а особливо до українських гравців команди. Слід відзначити, що звернення було написане російською мовою.

Як зазначалось раніше, Дніпро-1 після вильоту з єврокубків перебазується із Ужгорода у рідне місто Дніпро. Футболісти можуть боятись туди повертатись, але уболівальники вже їх попередили.

Цікаво, що легіонер команди Домінго Бланко вже запевнив, що повернення у Дніпро змусить його серйозно придивитись до пропозицій інших іноземних клубів. Він аргументує це тим, що переїзд у Дніпро буде підвищувати небезпеку для його життя.

Та сама доля спіткає і голкіпера команди Макса Валефа, який теж у такому випадку покине український клуб.

"Звернення до українських футболістів Дніпра-1 (легіонери – окрема історія). Хлопці! Основна частина ваших уболівальників перебуває у місті Дніпро. Багато із нас – з дружинами і дітьми. Ми переживаємо прильоти ракет і звуки сирен з першого дня війни, при цьому підтримуючи команду", – йдеться у зверненні.

Зараз вам належить повернутись до нас в місто і грати на рідному стадіоні. Поки що ми вас попереджаємо (і ваших дружин). Україна дізнається прізвище кожного, хто тільки посміє засумніватись у своєму бажанні повернутись додому (ми постараємось). Добре подумайте і бійтесь своїх думок. А ми знаємо про що говорять і думають деякі із вас. І поки що удаємо, що це звичайна людська слабкість, яка буде швидко переможена. Все на вашій совісті. Пам'ятайте про це, коли вкотре у прапор України загортаєтеся,

– звернулись фани до команди Валерія Городова.

Свій перший домашній матч Дніпро-1 повинен зіграти вже 3 вересня, коли прийматиме дебютанта УПЛ ЛНЗ. У неділю побачимо, де прийматимуть суперника дніпряни.

Нагадаємо, що дніпряни провели лише 3 із 5-ти можливих поєдинків у новому сезоні УПЛ. Два з них були перенесені через виступи у єврокубках, які вже закінчились для Дніпра-1.

У цих зіграних матчах чемпіонату України дніпряни набрали 4 бали та йдуть лише на 13-й позиції. Менше лише у ЛНЗ, Минаю та Вереса.