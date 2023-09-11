54-річний спеціаліст Юрій Максимов буде новим наставником віцечемпіона УПЛ-2022/2023. За інформацією джерела, керівництво Дніпро-1 вже домовилось із досвідченим тренером.

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Хто очолить віцечемпіона УПЛ

Найближчими днями дніпровський клуб офіційно оголосить про призначення Максимова.

Юрій Максимов досі є головним наставником друголігового Звягеля, який із 20 червня 2023 року очолює клуб із Житомирської області.

На чолі учасника Другої ліги України-2023/2024 провів 8 матчів, у яких його команда здобула 6 перемог при 2-х поразках. Після 5-ти зіграних матчів Звягель із 12 балами йде четвертим у турнірній таблиці.

До цього дуже короткий час Максимов провів на посаді спортивного директора дебютанта УПЛ Полісся Житомир (із 21 квітня 2023-го по 19 червня того ж року).

Відзначимо, що Дніпро-1 після 4-х зіграних матчів у 6-ти турах посідає лише 13-те місце, набравши 5 балів. Вже 17 вересня дніпряни проведуть свій перший офіційний матч після повернення на "Дніпро-Арену". Дніпровський клуб зіграє проти Колоса

А 10 вересня клуб попрощався із бразильським голкіпером Максом Валефом, який боявся повертатись у рідне місто команди через близькість до фронту. Адже до цього Дніпро-1 базувалось аж в Ужгороді.

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