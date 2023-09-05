Карпати хотіли переманити лідера Дніпра-1, який може втекти з України через війну

У футбольному інфопросторі з'являється все більше інсайдів про трансфери Карпат, які так і не змогли відбутись. До цього списку додався несподіваний легіонер із віцечемпіона УПЛ-2022/2023 Дніпра-1.

Відомий коментатор та журналіст Ігор Циганик розповів про серйозну зацікавленість львівського клубу до іноземного лідера Дніпра-1. "Леви" навіть робити пропозицію дніпрянам по Домінго Бланко.

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Це був би сенсаційний трансфер "зелено-білих"

Футболіст із дозволу клубу навіть приїздив у Львів, де відвідав клубну інфраструктуру "зелено-білих" та познайомився із президентом Карпат.

Однак клубу Першої ліги України не вдалось вдарити по руках із Дніпро-1 щодо талановитого 28-річного півзахисника із Аргентини.

У клуб з Дніпра була на руках ще пропозиція від Індепендьєнте, де раніше виступав футболіст, але яка ще досі не прийнята.

Відзначимо, що Бланко став одним із перших, хто заговорив про свій можливий відхід із Дніпра-1 у разі повернення команди у рідне місто Дніпро. Домінго запевнив, що такий переїзд із Ужгорода буде підвищувати небезпеку для його життя у країні, в якій продовжується повномасштабна війна проти Росії.

Тому футболіст серйозно задумується про пропозиції інших клубів.

Відзначимо, що ультрас клубу у доволі жорсткій формі вже попередив футболістів команди, які будуть проти повернення у Дніпро.

Новачки Маркевича приносять перемогу

ЗМІ сватали у Карпати футболіста Олександрії Владислава Калитвинцева. Але і тут щось не склалось.

І без того "леви" здійснили шалену трансферну компанію. Останніми новачками команди стали досвідчений захисник із Олександрії та збірної Молдови Владислав Бабогло, забивний футболіст Агробізнеса Віталій Равлик і несподіваний бразилець Крістіан, який перейшов поки що в оренду з правом викупу.

Усі троє не встигли перейти, а вже дебютували за Карпати у попередньому матчі проти Епіцентра. Бабогло вийшов у старті, відіграв увесь поєдинок та допоміг команді залишити свої ворота "на замку". Равлик і Крістіан вийшли на зміну по ходу другого тайму та вирішили долю матчу. Обидва новачки забили свої дебютні голи у зелено-білій футболці.

Завдяки результативним ударам Равлика і Крістіана команди Мирона Маркевича здобула домашню перемогу 2:0. Ця звитяга дозволила "левам" відірватись від найближчого суперника вже на 2 бали та одноосібно очолити групу "А".

Домінго Бланко став легіонерським відкриттям УПЛ