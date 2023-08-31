31 серпня львівський клуб оголосив про підписання чергового новачка. "Зелено-білих" підсилили свою захисну лінію вже колишнім капітаном Олександрії та футболістом збірної Молдови Владиславом Бабоглом.

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Топове підсилення "левів"

Гравець грає на позиції центрального захисника, тому складе серйозну конкуренцію Мизюку, Векляку та Пороху у центрі оборони "левів".

Тим паче, що Бабогло має великий досвід виступів в УПЛ, куди так прагнуть потрапити Карпати.

Львівський клуб не розголошує деталі контракту із Владиславом. За даними Transfermarkt, "зелено-білі" уклали угоду з 24-річним молдаванином до 30 червня 2026 року.

Олександрія солідно заробила на цьому трансфері. Бабогло обійшовся Карпатам у 585 тисяч євро. Суму переходу повідомили у вже колишньому клубі Владислава.

Ймовірно, що новачок "левів" може зіграти вже у найближчому матчі Карпат, який відбудеться 2 вересня вдома проти Епіцентра (початок зустрічі о 13:00).

Відзначимо, що Карпати очолюють групу "А" Першої ліги України після 5-ти зіграних турів, набравши, як і Нива Бузова, 13 балів.

Щодо Олександрії, то команда Руслана Ротаня набрала 7 очок у 5-ти турах УПЛ та посідає 7-му позицію. Перехід Бабогла буде відчутною втратою для олександрійців.

До слова. Ходять чутки, що карпатівцем теж може стати Владислав Калитвинцев, який теж виступає за Олександрію. В останньому матчі Карпати втратили одного зі своїх лідерів атаки Підлепенця, який через травму не зможе зіграти у найближчих поєдинках. Тому "левам" потрібно мати гідну заміну у такому випадку.

Що відомо про футбольну кар'єру Владислава Бабогло