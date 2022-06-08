Домашній комплект: відомо, у якій формі збірна України зіграє проти Ірландії

Збірна України у середу, 8 червня, зійдеться з командою Ірландії у своєму першому поєдинку розіграшу Ліги націй-2022/2023. Гра відбудеться в Дубліні на стадіоні "Авіва".

Фартовий комплект

На нараді перед грою нараді за участі представників команд і офіційних осіб матчу було визначено, в яких кольорах обидві збірні вийдуть на поле.

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Збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті, ірландці – у зеленому, повідомляє пресслужба УАФ. Воротар українців зіграє у червоній формі, а голкіпер суперників – у чорній.



Форма збірної України на матч проти Ірландії / Фото УАФ



Ірландці вийдуть на поле у зеленому комплекті / Фото УАФ

Старт нового розіграшу Ліги націй для українців

Напередодні матчу головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив заявку "синьо-жовтих" на матч проти Ірландії.

У цьому протистоянні на поле точно не вийдуть Георгій Бущан, Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко. Спершу у заявці не було Олександра Піхальонока.

Потім в УАФ внесли зміни, і замість нього поза списком опинився Ярмоленко.

Петраков поспілкувався з журналістами за день до гри. Він розповів про відновлення гравців після поразки від Уельсу, кадрові втрати перед матчем з ірландцями та війну в Україні. Фахівець наголосив, що йому не терпиться повернутися до рідного Києва.

Гравець збірної України та Евертона Віталій Миколенко також поділився очікуваннями від поєдинку проти Ірландії.

Матч Ірландія – Україна відбудеться 8 червня о 21:45.