Повернення вихованця

Лише Лассіна Траоре повернувся у розташування Шахтаря. Сталось це 16 липня. До цього у складі донецького клубу був виключно українським.

До теми Підсилення атаки: забивний форвард Траоре повернувся у Шахтар

Тому "гірники" вирішили закрити проблемні позиції колишніми футболістами команди. Колос повідомив про відхід із команди Андрія Тотовицького, який вже приєднався до Шахтаря на зборах у Нідерландах.

Тепер за інформацією "ТаТоТаке", незабаром знову чорно-помаранчеву футболку одягне Ярослав Ракіцький. Центральний захисник близький до повернення після втечі з росії.

Нагадаємо, що після відходу з Зеніта Ракіцький повернувся у донецький клуб, щоб зіграти за "гірників" у благодійному турне. Також після від'їзду з ворожого чемпіонату Ярослав підтримував форму у харківському Металісті.

Ракіцький вже був лідером захисту Шахтаря

Ярослав Ракіцький – вихованець Шахтаря, який у 2009-му перейшов виступати за головну команду "гірників".

За основу донецького клубу виступав довгі 10 років. У січні 2019-го підписав контракт із російським Зенітом.

В останньому для себе сезоні відіграв за "гірників" 16 матчів, у яких відзначився одним голом та асистом.

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