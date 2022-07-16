Возвращение воспитанника

Лишь Лассина Траоре вернулся в расположение Шахтера. Случилось это 16 июля. До этого в составе донецкого клуба был исключительно украинским.

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Поэтому "горняки" решили закрыть проблемные позиции бывшими футболистами команды. Колос сообщил об уходе из команды Андрея Тотовицкого, уже присоединившегося к Шахтеру на собрании в Нидерландах.

Теперь по информации "ТаТоТаке", вскоре снова черно-оранжевую футболку наденет Ярослав Ракицкий. Центральный защитник близок к возвращению после бегства из России.

Напомним, что после ухода из Зенита Ракицкий вернулся в донецкий клуб, чтобы сыграть за "горняков" в благотворительном турне. Также после отъезда со вражеского чемпионата Ярослав поддерживал форму в харьковском Металлисте.

Ракицкий уже был лидером защиты Шахтера

Ярослав Ракицкий – воспитанник Шахтера, который в 2009 году перешел выступать за главную команду "горняков".

За основу донецкого клуба выступал долгие 10 лет. В январе 2019 подписал контракт с российским Зенитом.

В последнем для себя сезоне отыграл за "горняков" 16 матчей, в которых отличился одним голом и ассистом.

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