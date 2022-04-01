Гендиректор Шахтаря: Це дивно і не вкладається в голові
Палкіну не зрозуміла позиція ФІФА. Він порадив членам організації відвідати Маріуполь та Харків, аби краще розуміти ситуації в Україні.
До теми ФІФА заборонила транслювати кадри війни в Україні під час звернення Павелка до конгресу
"Якщо Росію не виключають із цієї організації, у той час, як уже весь світ проти неї – це дивно і не вкладається в голові. Коли люди сидять у центральному офісі у ФІФА і дивляться з вікна на Женевське озеро, ймовірно вони бачать якісь інші реалії.
Можливо, їм варто було б послати своїх людей до Маріуполя і Харкова, щоб серйозніше до цього поставитися", – заявив гендиректор "гірників".
Також на конгресі виключили з ФІФА Пакистан, Зімбабве та Кенію, проте РФ все ж таки залишили. Палкін наголосив, що ці країни "точно роблять значно менше зла, ніж Росія".
Гендиректор Шахтаря запевнив, що продовжить тиск на ФІФА та УЄФА.
- Конгрес ФІФА запам'ятався неоднозначною позицією, що повномасштабної війни в Україні. Оскільки там визнали російську мову, як одну з офіційних.
- Окрім цього ФІФА не дозволила транслювати карди з війни в Україні під час виступу президента УАФ Андрія Павелка.