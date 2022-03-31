Денисов: Це все, що потрібно знати про партнерство та солідарність ФІФА

Та звернення Павелка вийшло не таким, як планувалося. Директор каналів "Футбол" Олександр Денисов розповів про те, що ФІФА не дозволило демонструвати на екрані кадри війни в Україні під час відео за участі президента УАФ.

До теми На тлі війни в Україні: ФІФА визнала російську мову однією з офіційних

Так сьогодні мало виглядати відео звернення президента УАФ Андрія Павелка до конгресу ФІФА. Але ФІФА не дозволило демонструвати на екрані кадри війни в Україні, в підсумку з відеоролика видалили відео злочинів російської армії, залишивши лише пряму мову очільника УАФ,

– написав Денисов.

Також він пригадав про те, що ФІФА визнала російську мову однією з офіційних, а також не виключила Росію з організації.

"Це все, що потрібно знати про партнерство та солідарність ФІФА в момент найтяжчого випробування для України", – написав Денисов.

Як би мало виглядати відеозвернення