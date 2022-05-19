"Доброго вечора, ми з України": Усик похвалився патріотичним вбранням

У День вишиванки непереможний Олександр Усик похизувався новим вбранням. Патріотичне фото опублікувала його дружина Катерина.

"Доброго вечора, ми з України"

Нещодавно іменитий боксер повернув собі патріотичну зачіску. Він сфотографувався у футболці з уже крилатим висловом "Доброго вечора, ми з України".

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На вбранні зображений український трактор, який тягне за собою танк окупантів.

До того Усик сфотографувався на фоні українського прапора з безліччю побажань, які, вочевидь, Олександру написали наші воїни.

Відповідне фото опублікувала дружина Олександра у своєму інстаграмі.



Олександр Усик / Фото з інстаграму дружини боксера

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