"Доброго вечора, ми з України": Усик похвалився патріотичним вбранням
19 травня 2022 , 19:33Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Катерини Усик
У День вишиванки непереможний Олександр Усик похизувався новим вбранням. Патріотичне фото опублікувала його дружина Катерина.
"Доброго вечора, ми з України"
Нещодавно іменитий боксер повернув собі патріотичну зачіску. Він сфотографувався у футболці з уже крилатим висловом "Доброго вечора, ми з України".
Варте уваги "Нехай весь світ побачить, яка прекрасна наша Україна": як спортсмени привітали з Днем вишиванки
На вбранні зображений український трактор, який тягне за собою танк окупантів.
До того Усик сфотографувався на фоні українського прапора з безліччю побажань, які, вочевидь, Олександру написали наші воїни.
Відповідне фото опублікувала дружина Олександра у своєму інстаграмі.
Олександр Усик / Фото з інстаграму дружини боксера
Підготовка Усика до реваншу проти Джошуа
- У першому протистоянні у вересня 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш.
- Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.
- Після повномасштабного наступу Росії Усик повернувся до України. До цього він перебував у Великій Британії. Боксер узгоджував питання щодо реваншу.
- У перші дні повномасштабної війни боксер вступив до територіальної оборони Київщини. Згодом Олександр прийняв рішення виїхати з України, аби підготуватися до реваншу проти Джошуа.
- Менеджер українського боксера запевняє, що Олександра Усик все чудово, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO буде готовий на усі 100% до реваншу проти Ентоні Джошуа.
- Промоутер Олександра розповів, чому Усик виїхав за межі країни. Він наголосив, що на ринзі в Усика буде прекрасна можливість привернути увагу всього світу до України.
- 7 квітня боксер повідомив, що розпочав підготовку до бою з британцем. Також він зазначив, що відмовляється спілкуватися зі ЗМІ, аби краще зосередитися на майбутньому двобої.
- Реванш Усик – Джошуа може відбутися вже 23 липня 2022 року. Місцем поєдинку може бути Саудівська Аравія або Велика Британія.