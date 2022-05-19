"Доброго вечора, ми з України": Усик похвалився патріотичним вбранням

19 травня 2022 , 19:33
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Джерело:

інстаграм Катерини Усик

У День вишиванки непереможний Олександр Усик похизувався новим вбранням. Патріотичне фото опублікувала його дружина Катерина.

"Доброго вечора, ми з України"

Нещодавно іменитий боксер повернув собі патріотичну зачіску. Він сфотографувався у футболці з уже крилатим висловом "Доброго вечора, ми з України".

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На вбранні зображений український трактор, який тягне за собою танк окупантів.

До того Усик сфотографувався на фоні українського прапора з безліччю побажань, які, вочевидь, Олександру написали наші воїни.

Відповідне фото опублікувала дружина Олександра у своєму інстаграмі.


Олександр Усик / Фото з інстаграму дружини боксера

Підготовка Усика до реваншу проти Джошуа

  • У першому протистоянні у вересня 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
  • Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш.
  • Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.
  • Після повномасштабного наступу Росії Усик повернувся до України. До цього він перебував у Великій Британії. Боксер узгоджував питання щодо реваншу.
  • У перші дні повномасштабної війни боксер вступив до територіальної оборони Київщини. Згодом Олександр прийняв рішення виїхати з України, аби підготуватися до реваншу проти Джошуа.
  • Менеджер українського боксера запевняє, що Олександра Усик все чудово, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO буде готовий на усі 100% до реваншу проти Ентоні Джошуа.
  • Промоутер Олександра розповів, чому Усик виїхав за межі країни. Він наголосив, що на ринзі в Усика буде прекрасна можливість привернути увагу всього світу до України.
  • 7 квітня боксер повідомив, що розпочав підготовку до бою з британцем. Також він зазначив, що відмовляється спілкуватися зі ЗМІ, аби краще зосередитися на майбутньому двобої.
  • Реванш Усик – Джошуа може відбутися вже 23 липня 2022 року. Місцем поєдинку може бути Саудівська Аравія або Велика Британія.
Автор: Дарина Жданович