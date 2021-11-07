До 2 мільйонів доларів: гонорари за бій Ломаченко – Коммі

Василь Ломаченко повернеться на ринг наприкінці 2021 року. Український боксер проведе бій проти Річард Коммі.

Гонорари боксерів

Василь Ломаченко спробує здобути другу поспіль перемогу після болючої поразки від Теофімо Лопеса. Річард Коммі теж має у своєму пасиві фіаско у бою з американцем.

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Боксери вийдуть на ринг 11 грудня 2021 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Після офіційного оголошення поєдинку пішла мова про гонорари бійців.

Українець гарантовано отримає за зустріч 750 тисяч доларів. Але його заробіток може зрости. Все залежатиме від кількості проданих трансляцій бою за системою pay-per-view. Ломаченко може заробити до 2 мільйонів.

Гонорар ганського боксера складе 250 тисяч доларів. Його заробіток також може збільшитись після купівлі трансляцій до 800 тисяч.

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