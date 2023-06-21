Дніпро-1 дізнався першого суперника у кваліфікації ЛЧ
Відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником українського клубу став титулований грецький Панатінаїкос.
Команді Олександра Кучера випав дуже титулований суперник із Греції. Це буде перший екзамен оновленого Дніпра-1 у дебютному сезоні в Лізі чемпіонів, пише 24 Канал.
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Титулований суперник із Греції
Підопічні Кучера кваліфікувалися в Лігу чемпіонів за результатами виступів в УПЛ. Дніпряни посіли друге місце в УПЛ, відібравшись уперше в історії в ЛЧ.
Участь у Лізі чемпіонів Дніпро-1 розпочне з другого раунду кваліфікації. Перед жеребкуванням дніпряни потрапили до кошику сіяних команд з бельгійським Генком і мали лише два варіанти серед суперників. Це швейцарський Серветт та грецький Панатінаїкос.
Саме другі і дісталися у суперники дніпрянам.Важливо. Перший поєдинок з греками відбудеться 25/26 липня, а матч-відповідь – 1/2 серпня.