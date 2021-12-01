Дніпро-1 став останнім учасником 1/4 фіналу Кубка України, вибивши сенсаційний ЛНЗ
Джерело:24 канал
Дніпро-1 став восьмим учасником стадії 1/4 фіналу Кубка України сезону-2021/2022. В 1/8 фіналу дніпряни вибили представника Другої ліги України – ЛНЗ Черкаси.
ЛНЗ Черкаси – Дніпро-1 0:2
Голи: Пихальонок, 18, Когут, 54
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Представник Прем'єр-ліги не мав жодних проблем у формально виїзному поєдинку. Команди зустрілися на полі Дніпра-1 попри те, що черкаська команда була господарем гри.
Підопічним Ігоря Йовічевіча легко вдавалося створювати моменти біля воріт суперника. На 18-й хвилині Олександр Пихальонок не зустрів опору та з-за меж штрафного поцілив у нижній кут.
Після перерви у воротах ЛНЗ відзначився Ігор Когут. Півзахисник замкнув простріл з правого флангу від Валерія Лучкевича. Два голи дозволили дніпрянам здобути перемогу на класі.
ЛНЗ Черкаси – Дніпро-1 відеоогляд
Хто зіграє в 1/4 фіналу Кубка України
- Олександрія
- Ворскла
- Динамо
- Шахтар
- Львів
- Зоря
- Металіст
- Дніпро-1.