ЛНЗ Черкаси – Дніпро-1 0:2

Голи: Пихальонок, 18, Когут, 54

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Представник Прем'єр-ліги не мав жодних проблем у формально виїзному поєдинку. Команди зустрілися на полі Дніпра-1 попри те, що черкаська команда була господарем гри.

Підопічним Ігоря Йовічевіча легко вдавалося створювати моменти біля воріт суперника. На 18-й хвилині Олександр Пихальонок не зустрів опору та з-за меж штрафного поцілив у нижній кут.

Після перерви у воротах ЛНЗ відзначився Ігор Когут. Півзахисник замкнув простріл з правого флангу від Валерія Лучкевича. Два голи дозволили дніпрянам здобути перемогу на класі.

ЛНЗ Черкаси – Дніпро-1 відеоогляд

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