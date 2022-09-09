Дніпро-1 програв АЗ Алкмаару через єдиний гол у дощовому матчі

Дніпро-1 зіграв перший матч в Лізі конференцій. Команда програла номінально домашній матч нідерландському АЗ Алкмаар.

Дніпро-1 домашні матчі в єврокубках проводить в словацькому Кощице. І перед початком матчу там пішла сильна злива. Це створило труднощі для футболістів на полі, які за перші 45 хвилин матчу не створили жодних небезпечних моментів.

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Ситуація дещо виправилася в другому таймі. І дніпряни навіть завдали удар по воротах суперника. Але в руки голкіперу.

Гості на це відповіли двома небезпечними моментами. Спочатку Одгорд помітив, що голкіпер Дніпро-1 вийшов далеко з воріт, тож вирішив його перекинути. І лише кінчиками пальців Макс Валеф зачепив м'яч, який після цього влучив у перекладину.

Та через хвилину і він вже не зміг врятувати, коли після прострілу Сугавара Де Віт вибіг з-за спини захисників дніпрян та в дотик відправив м'яч у ворота.

Відео голу у ворота Дніпро-1

До кінця матчу Дніпро-1 намагалася зрівняти рахунок. Але створити справді гострих моментів не вдалося. Натомість футболісти АЗ мали можливість забити вдруге, але Райндерс не змів забити.

Дніпро-1 – АЗ Алкмаар 0:1

Гол: Де Віт, 63

Дніпро-1 програє. І вже 15 вересня команда зіграє проти Апполона на виїзді.