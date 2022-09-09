Днепр-1 домашние матчи в еврокубках проводит в словацком Кощице. И перед началом матча там пошел сильный ливень. Это создало трудности для футболистов на поле, которые за первые 45 минут матча не создали опасных моментов.

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Ситуация несколько поправилась во втором тайме. И днепряне даже нанесли удар по воротам соперника. Но в руки голкиперу.

Гости ответили на это двумя опасными моментами. Сначала Одгорд заметил, что голкипер Днепр-1 вышел далеко из ворот, поэтому решил его перекинуть. И только кончиками пальцев Макс Валеф задел мяч, который после этого попал в перекладину.

Но через минуту и он уже не смог спасти, когда после прострела Сугавара Де Вит выбежал из-за спины защитников днепрян и в касание отправил мяч в ворота.

Видео гола в ворота Днепр-1

До конца матча Днепр-1 пытался сравнять счет. Но создать действительно острых моментов не удалось. Зато футболисты АЗ имели возможность забить второй раз, но Райндерс не смог забить.

Днепр-1 – АЗ Алкмаар 0:1

Гол: Де Вит, 63

Днепр-1 проигрывает. И уже 15 сентября команда сыграет против Апполона на выезде.