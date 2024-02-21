Розрахувалися з колишнім тренером: УЄФА зняв трансферний бан з Дніпра-1

Команда Юрій Максимова завершила осінню частину чемпіонату на другому місці. Однак під час зимового трансферного вікна "спортклубівці" були обмежені у підписанні нових футболістів.

Річ у тім, що Дніпро-1 не розрахувався зі своїм колишнім тренером Ігорем Йовічевічем, який залишив команду влітку 2022 року. Через це у грудні минулого клуб отримав від УЄФА трансферний бан.

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Питання з колишнім тренером та деякими футболістами повинні були закрити до початку 2024 року. Однак через труднощі з розрахунками справа затягнулася.

Лише 20 лютого УЄФА проінформував Дніпро-1 про зняття трансферного бану. Про це повідомив комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман. Він зазначив, що Йовічевіч підтвердив надходження заборгованих коштів.

Зимові трансфери Дніпра-1

Зазначимо, що взимку дніпряни не мали можливості підписати нових гравців. Лише на початку лютого Дніпро-1 повідомив про оренду півзахисника Шахтаря Олега Очеретька.

Натомість втрат значно більше. Залишили Дніпро-1 легіонери: бразильці Білл та Пірес, а також аргентинець Пуріта. До Полісся перебрався бразильський форвард Венделл, який грав за юнацьку команду дніпрян.

Проте на цьому неприємності для Юрія Максимова не завершилися. Через постійні обстріли російськими загарбниками Дніпра, не захотіли повертатися до України бразильці, які знаходяться на контракті. Мова йде про Вітіньо, Гільєрме Варжао та Маркоса Андре.

Враховуючи той факт, що в лазареті перебувають Ігор Когут та Богдан Лєднєв, то дніпрянам потрібно поквапитись з підписанням нових гравців.

Свій перший офіційний матч у 2024 році Дніпро-1 зіграє у неділю, 25 лютого. Суперниками команди Максимова буде Минай, який замикає турнірну таблицю. Натомість "спортклубівці" у 17 турах набрали 34 бали та посідають друге місце.