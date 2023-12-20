Команда Юрій Максимова отримала трансферний бан від ФІФА через заборгованість перед футболістами. Також за інформацією джерела, претензії у бік дніпрян висловлює колишній тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч, який свого часу не надто красиво втік із команди до Шахтаря.

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Хорват "вставив палки у колеса" Дніпра-1

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза підтвердив інформацію про бан на трансфери у коментарі Трибуні. за його словами, покарання клуб отримав після юридичних розбірок із Йовічевічем. Береза назвав такі дії хорватського спеціаліста "підніжкою для клубу з Дніпра".

Однак прихильникам команди можна дещо видихнути. Президент "спортклубівців" запевнив, що це питання буде закрите до початку 2024-го року. Тому ця проблема ніяк не вплине на майбутні трансфери команди перед початком другої частини чемпіонату.

Думаю, можливо, навіть до Нового року закриємо. Зараз у нас аудит йде. Вважаю, що Йовічевич зробив нам найбільшу підніжку. Дуже цікаво просто. Момент у тому, що, знаєте, покинув клуб посередині дороги. Потім ще… Є моменти. Там якраз Йовічевич основна фігура,

– заявив Береза.

Кар'єра Йовічевіча у Дніпрі-1, якому він створив проблеми

22 вересня 2020 року Ігор Йовічевіч став головним тренером дніпровського клубу. Гра команди під керівництвом хорватського спеціаліста мала дуже привабливий вигляд.

Однак прощання сторін виявилось доволі сумбурним і не сподобалось одній зі сторін. Мова йде про Дніпро-1, яке залишилось незадоволеним рішення Йовічевіча переметнутись на бік прямого конкурента дніпрян – донецького Шахтаря.

На чолі дніпрян хорват провів 46 матчів. Але не привів команду до жодного трофея.

До слова. Дніпро-1 під керівництвом Юрія Максимова закінчив першу частину сезону-2023/2024 на другому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 34 бали. Стільки ж у несподіваного лідера чемпіонату Кривбаса.