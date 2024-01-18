Дніпряни пішли на зимову перерву, перебуваючи на другому місці в турнірній таблиці. Однак продовжити боротьбу за "золото" команді Юрія Максимова може завадити трансферний бан.

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Кепські справи Дніпра-1

Спочатку позов проти своєї колишньої команди подав Ігор Йовічевіч. Через це дніпряни отримали покарання у вигляді трансферного бану.

Тепер до Дніпра-1 позивається і наступник Йовічевіча Олександр Кучер. За інформацією джерела, клуб заборгував українському тренеру зарплатню за три останні місяці роботи. Крім того, Кучер не отримав бонус у розмірі 100 тисяч доларів за друге місце в минулому чемпіонаті.

Свій позов Кучер подав до Палати з вирішення спорів УАФ. Розгляд відбудеться вже після виборів нового президента асоціації, які заплановані на 25 січня.

Тут варто згадати, на яких умовах приходили Олександр Кучер та Євген Красніков до Дніпра-1. Тоді у скрутному фінансовому становищі опинився Металіст, де працювали вищезгадані фахівці. Дніпряни повинні були виплатити компенсацію харків'янам за контракт із Кучером, а також за групу гравців, які перейшли з Металіста. Таким чином, харківська команда продовжила своє існування. Натомість Дніпро-1 опинився у борговій ямі.

До слова. Раніше схожі проблеми мав попередник Дніпра-1. Команда, яка грала у фіналі Ліги Європи накопичила величезні борги перед тренерами та гравцями. На жаль, власник Дніпра Ігор Коломойський не захотів виплачувати борги й один з найстаріших клубів України зник з футбольної карти.