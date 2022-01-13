Дніпро-1 підписав колишнього гравця Реалу, що є вихованцем Барселони

Футбольний клуб Дніпро-1 повідомив, що підписав контракт з 25-річним іспанським форвардом Марком Гуалем. Він став першим новачком команди у 2022 році

Марк Гуаль уклав контракт з українським клубом терміном на два з половиною роки.

Марк Гуаль народився 13 березня 1996 року у каталонській Бадалоні і є вихованцем футбольних шкіл Бадалони, Барселони та Еспаньолу.

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Професійну кар’єру розпочинав у складі Еспаньола-Б, за який провів 35 матчів і забив 13 м’ячів.

Далі форвард почав виступи у Сегунді за Севілью-Б (48 матчів, 15 голів), Реал Сарагосу (29 матчів, 6 голів), Жирону (22 матчі, 6 голів).

Після цього він перейшов до резервної команди мадридського Реала – Реал-Кастілья. Там він зіграв 6 матчів, в яких відзначився двома забитими голами.

Останні півтора року Гуаль знову виступав у Сегунді за Алькоркон (загалом 51 матч, 6 голів).