Дніпро-1 – Панатінаїкос: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 25 липня, футболісти Дніпро-1 проведуть перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперником української команди буде грецький Панатінаїкос. Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Панатінаїкос буде доступна на сайті 24 каналу.

Дніпро-1 вперше у своїй історії зіграє у Лізі чемпіонів. Правда розпочати доведеться з другого раунду кваліфікації, де суперником став Панатінаїкос.

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Перший матч дніпрянам випало провести "вдома". Але через війну цей матч команда не може зіграти в Україні. Дніпро-1 свої домашні матчі вирішив проводити у словацькому місті Кошице. Саме тут і відбудеться матч проти Панатінаїкоса 25 липня. Гра розпочнеться о 21:00.

Матч-відповідь запланований на 1 серпня в Афінах. Якщо Дніпро-1 за сумою двох матчів зуміє пройти в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, то там зіграє проти французького Олімпік Марсель, за який виступає українець Руслан Маліновський. Якщо ж дніпряни поступляться грецькому клубу, то продовжать виступ у третьому раунді кваліфікації ліги Європи, де їх суперником буде чеська Славія.

Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Панатінаїкос доступна до перегляду на сайті 24 Каналу.

Дніпро-1 – Панатінаїкос онлайн