Лідер УПЛ відмовляється продавати футболістів до клубів-суперників

Два тури до передзимової перерви Дніпро-1 очолює турнірну таблицю УПЛ-2023/2024. Дніпряни випереджають найближчого конкурента, який є Кривбас, на три бали, тобто ціна однієї перемоги.

Попри перше місце дніпровський клуб не буде силою тримати своїх провідних футболістів у зимове міжсезоння. Дніпро-1 готове продавати лідерів команди, якщо на них будуть солідній пропозиції.

До теми Дніпро-1 відмовився від тотального розпродажу футболістів, попри попит на лідерів команди, – ЗМІ

Не підсилюватимуть склади суперників

Щоправда, тут є одне але… "Спортклубівці" не налаштовані продавати гравців українським клубам. Схоже, що дніпряни вирішили не підсилювати своїх нинішніх та майбутніх конкурентів, а чекають пропозиції з-за кордону.

Відомо, що вже є інтерес до Олександра Сватка, Олексія Гуцуляка, Олександра Піхальонка та інших. Наприклад, Гуцуляком цікавились львівські Карпати, вихованцем яких Олексій і є. Піхальонок потрапив у сферу інтересів дебютанта УПЛ житомирського Полісся.

Хоча про Гуцуляка вже раніше велась мова, що Олексія, швидше за все, у Львові не буде. Футболіст запросив значно вищу зарплату, аніж це дозволяють можливості зелено-білого клубу, який впевненою ходою крокує в УПЛ із Першої ліги України.

Також раніше була інформація, що Дніпро-1 відмовиться влаштовувати розпродаж своїх гравців. Клуб хоче добре заробити на трансферах та працює лише з прицілом на європейський футбол, як це було у варіанті із Артемом Довбиком.

Нагадаємо, що попереду у команди Юрія Максимова ще домашній матч проти полтавської Ворскли (2 грудня) та виїзна гра проти житомирського Полісся (8 грудня). На цьому футбольний 2023-й рік для Дніпра-1 та інших клубів УПЛ закінчиться.

Далі настане пауза, де футболісти зможуть перепочити від насиченого та складного сезону, а команди підсиляться новими виконавцями та проведуть збори. Сезон УПЛ відновиться наприкінці лютого нового 2024-го року.